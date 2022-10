Gara tesissima a Barcellona dove arriva l'Inter che ha trionfato in casa una settimana fa. In ballo una grossa fetta della qualificazione agli ottavi, di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



Barcellona-Inter h 21



Arbitro: Szymon Marciniak

Assistenti: Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz

Quarto uomo: Tomasz Musial

VAR e AVAR: Tomasz Kwiatkowski e Stuart Attwell.



4' - Proteste di Sergio Roberto per un tocco di mano in area di rigore interista. L'arbitro però fischia un fallo antecedente a favore dei nerazzurri.