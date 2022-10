Barcellona-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la quarta giornata nella fase a gironi di Champions League. Dopo le polemiche arbitrali di settimana scorsa a San Siro nella gara decisa da Calhanoglu, stasera il Camp Nou sarà un vulcano in eruzione.



LE ULTIME - Inzaghi è orientato a confermare lo stesso undici iniziale, fatta eccezione per l'infortunato Correa sostituito da Dzeko, in vantaggio nel ballottaggio di formazione con Gagliardini: se quest'ultimo dovesse giocare a centrocampo, Mkhitaryan verrebbe avanzato in attacco dietro a Lautaro. Dall'altra parte Xavi fa partire dalla panchina l'olandese De Jong e l'ex milanista Kessié.



LE PROBABILI FORMAZIONI



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Dembelé, Lewandowski, Ansu Fati. All. Xavi.



INTER (3-5-1-1): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.



Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).