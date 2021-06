Jordi Alba, terzino sinistro del Barcellona, critica Josep Bartomeu, ex presidente dei blaugrana, per la cessione di Luis Suarez: "Luis ha dato tanto al Barça e lo abbiamo regalato all'Atlético. Ha vinto lui il campionato, sembra sia una barzelletta. Al di là dell'amicizia che ci univa, dove lo trovi un attaccante come lui? Ha messo a tacere molte bocche".