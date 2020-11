L'intrigo Ousmane Dembele non accenna a risolversi: il Barcellona, riferisce Mundo Deportivo, spinge per rinnovare il contratto ora in scadenza fino al 2022, ma senza accordo per il prolungamento è pronto a lavorare per la cessione a titolo definitivo. Sul francese c'è la Juventus ma anche le big di Premier League: su tutte Arsenal e Manchester United.