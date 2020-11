Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atletico, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato anche della situazione di Lionel Messi: "Lo sfogo? Posso capire che Leo sia incazzato. Dopo un viaggio così lungo, gli viene chiesto di Antoine, penso che sia irrispettoso. Capisco che da parte vostra si tratta di cercare una polemica, ma nello spogliatoio non ho visto nessun cattivo rapporto tra loro. Se qualcuno ha detto qualcosa, penso che abbia lasciato Griezmann come suo cliente per tre anni, quindi sono una cazzata. Se vedo Leo fuori dal Barcellona? No e non ne parlerò più. Sul fatto che si sente colpevole di tutto nel club? Non ne parlerò. Cosa gli dirò per convincerlo a rinnovare? Ha ancora un anno di contratto. Secondo me deve restare qui, ma non sono io la persona che deve convincerlo. Nessuno sa cosa può succedere in futuro. Devo difendere Leo, perché dopo quindi ore di viaggio fanno un controllo di un'ora (l'agente del Fisco spagnolo, ndr), e poi trovi tanta stampa che ti fa tante domande. È incredibile quello che ha fatto per questo club, è la persona principale che deve prendere la sua decisione sul suo futuro".