Non ci sono sostanziali novità nell'elenco dei convocati del Barcellona per la partita di questa sera contro l'Elche, valido per il tradizionale appuntamento del Trofeo Gamper. Nell'ultima amichevole prima dell'inizio della stagione ufficiale, il tecnico Ronald Koeman ha escluso ancora una volta Arturo Vidal, sempre più vicino al trasferimento all'Inter, e Luis Suarez, che in settimana ha sostenuto l'esame di italiano per poter ottenere il passaporto e che resta ai margini del progetto nonostante il raffreddamento della trattativa con la Juve.



Prima chiamata invece per l'ex bianconero Miralem Pjanic, che si apprenda ad esordire con la maglia del Barcellona dopo la presentazione ufficiale avvenuta in settimana. Ecco la lista completa dei convocati:



Neto, Inaki Pena, Arnau Tenas, Semedo, Piqué, Araujo, Busquets, Alenà, Griezmann, Pjanic, Messi, Dembelé, Coutinho, Lenglet, Trincao, Jordi Alba, Braithwaite, Sergi Roberto, De Jong, Junior Firpo, Pedri, Konrad, Ansu Fati.