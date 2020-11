Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato ai microfoni di Sport delle turbolente settimane di mercato che hanno visto la partenza di Suarez, direzione Atletico, e la permanenza di Lionel Messi al Barcellona:

"Mi avevano già accennato che Leo fosse infelice. Abbiamo discusso a casa sua e mi ha spiegato le sue ragioni. Io gli dissi cosa avrei voluto cambiare. Fui sincero: gli dissi che sarei potuto intervenire solo sulle cose di campo, non sul rapporto che aveva con il club. Alla fine è stata una sua decisione quella di restare. Ha sempre dimostrato grandi ambizioni, vuole vincere sempre e continuare a essere il migliore. Il suo ruolo? Io voglio il meglio per la squadra e la squadra gioca meglio se lui sta bene, così come ora. Il Barça è una squadra migliore con Messi, oggi come in passato"-



L'addio di Suarez: "Comunicare quel tipo di decisione è stato difficile. Ho parlato con il club delle cose che avrei voluto cambiare. Si può discutere di tutto, ma fin dal primo momento avevo messo in chiaro che se avesse deciso di restare, sarebbe stato solo un elemento in più nella rosa".