L'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman ha dichiarato in un'intervista al Mundo Deportivo: "Ho dei dubbi che la rosa sia adatta a me, con Ramon Planes stiamo parlando di quello che manca. La vecchia guardia, comunque, ha capito che le cose dovevano cambiare. Per vincere la Champions League dobbiamo migliorare, al momento il Bayern è più forte".



"Pedri è il giocatore che mi ha più sorpreso positivamente. Griezmann è un attaccante che lavora molto e può decidere la posizione che vuole, dipende da lui. Dembelé si sta allenando a fondo e sta migliorando fisicamente. Messi? Mi ha dimostrato che nonostante i suoi problemi con il club vuole continuare a vincere".