Il difensore del Barcellona Jules Koundé ha parlato a L'Equipe:



"Innanzitutto sono arrivato in un club enorme, che ha vissuto grandi tempi e che, ultimamente, vince meno. Sto arrivando a far parte di un progetto che non chiamerei ricostruzione, perché abbiamo già una squadra competitiva, ma piuttosto una riscossa. Mi interessava far parte di questa nuova ondata, alla ricerca di titoli, e riportare il Barça dove è sempre stato, Chelsea? Ho sentito Tuchel, ma ho semplicemente preferito gli argomenti di Xavi".