Il Barcellona starebbe trovando delle difficoltà a trovare l'accordo con l'Ajax per Nicolas Tagliafico. I Lancieri vorrebbero un trasferimento a titolo definitivo mentre i Blaugrana spingerebbero per un prestito. Nel caso la trattativa non si concretizzasse i catalani sarebbero pronti a virare su Grimaldo del Benfica. A rivelarlo è AS.