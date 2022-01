Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa toccando anche il tema mercato. E su Dembele, in trattativa per il rinnovo, ha detto: "Speriamo che possa restare perché è un giocatore capace di fare la differenza e può essere il miglior calciatore nel suo ruolo. E' un'opportunità per lui e non può lasciarla sfuggire. Come progetto sportivo non sarà più felice in nessun altro club. È questo che io trasmetto ai giocatori. Lo ha capito e il progetto sportivo può prevalere su quello economico, per questo sono ottimista".



TRATTATIVA - “Gli ho detto naturalmente che abbiamo bisogno di lui. Per noi è un giocatore importante. Gli è mancato il gol, ma sa che il progetto sportivo per lui è molto interessante. La questione economica non è la mia preoccupazione. Si va sempre oltre. È una trattativa, aspetteremo. Sono stati convocati per incontrarsi di nuovo, sono lontani, ma spero che resti". E intanto l'idea Juve resta viva per un colpo a parametro zero.