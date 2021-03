Eric Abidal, ex dirigente del Barcellona, parla al Telegraph del futuro della panchina blaugrana: "Nel dicembre del 2018 dopo un’analisi approfondita raccomandai al presidente Bartomeu di cambiare il tecnico Ernesto Valverde. Lui però decise in maniera differente e due mesi dopo gli rinnovò il contratto. Io accettai la decisione e continuai a dare il mio supporto al mister, ma è stato strano dopo aver detto al presidente di mandarlo via. Quando venne esonerato nella mia lista c’erano Pochettino, Setien, Xavi e Allegri, con il primo che era il mio obiettivo numero uno. Sapevo che poteva esserci un problema politico visto che lui era molto legato all’Espanyol, ma a me non interessava perché lo ritenevo il migliore per sviluppare il nostro gioco. Però in consiglio ci si soffermò soprattutto sul suo passato all’altra squadra di Barcellona e poco sulla parte tecnica".