Ronald Koeman porta ancora rancore in merito al divorzio con il Barcellona e, durante la trasmissione Hoge Bomen ha spiegato un aneddoto riguardo al suo esonero: ''Come mi ha licenziato Laporta? In aereo. Una cosa che mi ha ferito è che i giocatori erano seduti dietro di noi, mentre io sono andato a sedermi accanto a lui. Diceva sempre che sono una leggenda del club ma non lo ha dimostrato".