Rivaldo, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, parla a Betfair di Lionel Messi, stella dei blaugrana: "L'importanza di Messi nella vittoria contro l'Inter non fa che rafforzare la mia idea per cui deve essere più protetto in questa fase della sua carriera.Gli deve essere consentito di riprendersi completamente in modo da poter smettere di provare dolore e così perdere la paura di combattere per ogni palla. Gli deve essere permesso di recuperare la gioia di stare in campo, dato che è un giocatore molto importante per il Barcellona, specialmente quando è nella sua forma migliore. Domenica il Barcellona affronterà il Siviglia e naturalmente Messi vorrà giocare. Ma potrebbe essere arrivato il momento di discuterne con lo staff medico e verificare se il giocare per troppi minuti in seguito al ritorno da un infortunio non possa essere rischioso per la sua guarigione".