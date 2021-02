Luis Suarez, nella sua intervista a El Transitor, parla del rapporto con Lionel Messi, suo ex compagno di squadra a Barcellona: "​Sono arrivato e ho iniziato a bere il mate con lui. Abbiamo cominciato subito a costruire un rapporto, le nostre famiglie sono subito andate d'accordo. Le nostre mogli sono diventate amiche. La questione del contratto svelato? Non riesco a crederci che ci sia gente così cattiva da rendere pubblico un documento simile. Due anni fa io e Leo parlammo e capimmo che le cose erano sempre più difficili. Griezmann? Non è vero che non lo abbiamo accolto bene, ci siamo visti anche fuori dal campo. Se dovessimo negare ogni voce che esce, impazziremmo".