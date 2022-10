Il gol del 3-2 di Gosens sembrava aver chiuso la contesa e la qualificazione dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League. Poi è arrivato il pareggio di Lewandowski che ha dato una flebile speranza al Barcellona di Xavi. E, secondo quanto rivelato da un video analizzato dal Daily Mail, proprio l'allenatore catalano aveva previsto il modo in cui i nerazzurri avrebbero segnato.



Nel tunnel del Camp Nou all'intervallo Xavi avvisa i suoi: "Quando Onana ha la palla scappate indietro come animali. Ci hanno già provato nel primo tempo e per poco non ci sono riusciti. Tornate in difesa!". Detto, fatto. Il gol del tedesco nasce proprio da una verticalizzazione del portiere per Martinez che poi imbecca l'ex Atalanta.