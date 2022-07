Il presidente del Barcellona, Laporta ha dichiarato in un'intervista a CBS Sports Golazo: "Bernardo Silva è un ottimo calciatore, ma è del Manchester City. Lì abbiamo degli amici come Pep Guardiola, Txiki Begiristain e Al-Mubarak".



"Koundé? Ha preferito noi al Chelsea perché ha capito che abbiamo un progetto con un allenatore che gli piace".

"Azpilicueta e Marcos Alonso al Barça? Sono molto bravi, ma hanno un contratto con il Chelsea. Rispettiamo il nuovo proprietario del club inglese, Boehly, una persona straordinaria".



"Abbiamo cenato insieme a Barcellona, ma non abbiamo mai offerto de Jong al Chelsea, ha un contratto e non possiamo costringerlo ad accettare una riduzione dello stipendio. Contiamo su di lui, vogliamo che Frenkie rimanga e lui vuole restare. Poi nel calcio non si sa mai, dipende".