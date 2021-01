Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, parla a TVE, commentando così la corte del Psg a Lionel Messi: "Dicono pubblicamente che vogliono acquistare Messi. Il Barcellona non può permettere una cosa del genere, perché è destabilizzante e una mancanza di rispetto. Oltretutto, questi corteggiamenti vengono da un club finanziato da uno stato sovrano, che oltrepassa le leggi. Su questo dobbiamo lavorare con l'UEFA e la FIFA. Il Barcellona deve essere in grado di fare una bella offerta a Messi perché la accetti. Poi, qualsiasi risposta darà, la comprenderò. Lui adesso può trattare con altri club a costo zero, e il Barcellona ancora non ha un presidente...".