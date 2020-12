Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, parla a Sport anche del futuro di Leo Messi: "Ci sono molti motivi per dimostrare che Mess deve rimanere. Pensiamo a quello che genera Leo, cioè tantissimo. Più di quanto lui percepisce d'ingaggio. E non parlo solo a livello sportivo, Leo è molto di più. Un altro fattore è che Leo ama il Barça e lo ha dimostrato ripetutamente. È un uomo del club e ama stare nel Barça e nella città. E questo ci fa pensare che sia meglio lavorare affinché i rapporto Messi-Barça continui. Dobbiamo fare una proposta che possa convincere Leo che il Barça avrà una squadra competitiva e capace di vincere nuovamente la Champions. Questo è essenziale per quando Leo deciderà il suo futuro alla fine della stagione".