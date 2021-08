Nel corso della presentazione di, il presidente delha fatto il punto di mercato, soprattutto sulle situazioni che riguardanoMessi e. Le sue dichiarazioni.- "Voglio ringraziare la famiglia e gli agenti di Emerson. Avete fatto un ottimo lavoro con il club in modo che possa essere qui. Emerson deve aiutarci molto a costruire questo progetto sportivo che siamo così ansiosi di vedere avere successo. Guardando il video, mi sono ricordato di grandi giocatori brasiliani che hanno giocato terzini come Belletti e Dani Alves. È una posizione molto importante per noi e gli auguriamo grande successo. Emerson ha una clausola di 300 milioni e speriamo che resti per molti anni al Barça. Si tratta di un club che è più di un club, è una dichiarazione di principi. Siamo un club catalano aperto al mondo e spero che si inserisca in fretta. In questo Barça globale si divertirà moltissimo. Sono sicuro che è venuto per ottenere molti successi e divertirsi".- "Abbiamo incontrato ostacoli importanti, ma abbiamo tempo per rendere tutto possibile. Tutto sta andando abbastanza bene. Con le aggiunte e quelli che sono usciti dalla cantera, stiamo formando una squadra molto competitiva. Abbiamo già molto difensori di talento, ma ne abbiamo inseriti di più. Nella media abbiamo potuto vedere una prima partita di pre-campionato molto emozionante. Vedremo se riusciamo ad avere qualche rinforzo in più".- "Stiamo facendo il possibile. Procede bene, ma non è ancora definito. In linea con quello che abbiamo pensato tutti, entro le possibilità che abbiamo. Continuiamo nel processo e continuo a vedere molte possibilità. Leo vuole continuare al Barça e noi faremo il nostro meglio".- "I giocatori che stiamo incorporando possono essere iscritti tutti. Volevamo più flessibilità dalla Liga in modo che ci fosse più 'fair play finanziario' e ci fossero possibilità di incorporare qualcun altro. Con Leo tutto sta andando bene, stiamo cercando di risolvere questioni importanti da tutte e due le parti".- "Le apprezzo, ma non oso dire agli altri presidenti cosa dovrebbero fare. Tutti noi amiamo Leo in Liga, aiuta a promuovere il campionato in tutto il mondo".- "Con Ilaix cercheremo di evitare che il suo caso si ripeta. Ha ancora un anno di contratto e non vuole accettare le condizioni del club. Noi non lo accettiamo e dobbiamo mandare un messaggio alla cantera. Se non vuole rinnovare è perché ha altre soluzioni. Quello che non vogliamo sono giocatori che abbiamo fatto in casa e non vogliamo rinnovare. È un giocatore a cui abbiamo dato opportunità, ma soprattutto c'è è il club e non possono farci questo. Vorrei che ci ripensasse e che raggiungessimo un accordo. Non possiamo permettere che lo promuoviamo e che poi se ne vada senza che il Barça ne guadagni. Non lo accetteremo con qualsiasi giocatore".- "C'è grande entusiasmo, tanto spirito di squadra. Abbiamo l'allenatore entusiasta perché vede la squadra completa. Ho visto un clima molto buono. Con alcuni giocatori siamo in una fase di cercare accordi e loro mi hanno mostrato apprezzamento e hanno privilegiato il club rispetto agli interessi personali. Il fatto che ci siano giovani aiuta anche ad avere un buon gruppo e i veterani li hanno accolti. Ritroviamo intensità e giochiamo con un sistema attraente. I nuovi acquisti chiedono spazio e c'è un'atmosfera molto bella. Koeman è una persona di dialogo e tutto il suo staff è molto emozionato".- "Non vorrei concentrarmi su un giocatore. Se non abbiamo più 'fair play' non potremo fare più acquisti. La forza del Barça ci dà la capacità di farli. Griezmann fa contento l'allenatore, è un professionista. Ha lottato contro lo Stoccarda, è una situazione in cui siamo aperti perché c'era interesse per lui. Se il mercato non dà una situazione per partire, ha un contratto con il Barça e dobbiamo rispettare il contratto".- "Io so che Leo vuole restare e apprezzo molto questo fatto. Che il miglior giocatore del mondo rimanga, lo apprezzo. Tutto è a buon punto. Ogni notte faccio sogni d'oro quando penso a Leo Messi: spero che continuino".