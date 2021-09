Joan Laporta, presidente del Barcellona, è intervenuto nel corso della conferenza di presentazione di Luuk de Jong. Sul mercato estivo: "Mateu Alemany ha svolto un ottimo lavoro viste le condizioni in cui eravamo. Dovevamo ridurre gli stipendi e accelerare le uscite. Se tutto andrà bene potremo agire in modo più normale dalla prossima finestra di mercato. Voglio ringraziare pubblicamente la dirigenza per il buon lavoro fatto".