L'elezione di Joan Laporta come presidente del Barcellona può cambiare il futuro di Lionel Messi. Il finale della telenovela è ancora tutto da scrivere. Dall’estate scorsa la Pulce non fa mistero di volersene andare, ma una cosa è certa: se c’è un uomo che ha qualche chance di tenerlo al Barcellona, quello è proprio Laporta.



Fra i due c’è sintonia, ma (come si legge sul Corriere della Sera) il mostruoso indebitamento di 1.173 milioni non lo aiuterà nella trattativa per il rinnovo da 60 milioni netti, 140 lordi. La missione è complicata, non scontata. Ma ora Messi è molto più vicino a restare al Barça di quanto non lo fosse fino all’altro ieri.