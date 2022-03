Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha smentito la trattativa data in essere per Haaland del Borussia Dortmund ai microfoni di Sport:



'Non c'è mai stato alcun incontro tra noi e Haaland o con il suo entourage. Al Barça non trattiamo direttamente coi giocatori, quando e se dovremo negoziare lo faremo con il Borussia Dortmund. Se negoziassimo, lo faremmo con il Borussia Dortmund. Stiamo lavorando e pianificando, ma finora non abbiamo negoziato con nessuno. Per Haaland non c'è nulla, nessun incontro e nessuna trattativa'.