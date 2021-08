Ieri sera, la notizia del mancato rinnovo dicon ilha scosso il mondo del calcio, non solo blaugrana. Nella mattinata di oggi, il presidenteha indetto unaper dare spiegazioni a tifosi, appassionati e giornalisti. Queste le sue parole:“Buongiorno a tutti, sono qui per spiegare quello che è successo con Messi. Per prima cosa voglio dire cheNon abbiamo margine salariale. Le norme della Liga impongono dei limiti. Questo lo sapevamo da quando siamo arrivati alla guida del club. I numeri che abbiamo constatato sono molto peggiori di quelli che ci avevano predetto. Le perdite sono molto più elevate e anche il debito. Abbiamo dei contratti in vigore.. Non abbiamo potuto adattare il primo contratto di Messi, che poi spiegherò nei dettagli.Abbiamo una istituzione che è al di sopra di tutti, anche del miglior giocatore del mondo. Gli saremo sempre grati.Le ragioni per cui non abbiamo potuto raggiungere un accordo sono oggettive e chiare: la situazione economica non ci permette di fare un investimento di tale volumeo e non abbiamo avuto il tempo di cambiare la situazione. C’è una serie di contratti che se si risolvono unilateralmente comportano dei rischi.. La volontà del giocatore era determinante. Voglio ringraziare le parti che hanno negoziato, che dovevano rendere compatibili diversi aspetti che coinvolgevano entrambe le parti.. Dentro la Liga. Leo si merita il meglio. Ha dimostrato la sua stima per il Barça e la sua volontà di restare. Io sono triste ma convinto di aver fatto il meglio per il Barcellona.e c’è un tempo limite per cui la Liga inizia fra poco e anche lui aveva bisogno di tempo per poter valutare altre opzioni.Lui ha cercato di rendere il tutto più facile. Pensavamo che sarebbe rientrato nei criteri della Liga, in altri paesi funziona, ma qui non è stato accettato.i perché c’erano altri club che volevano che si compissero le norme.La situazione è finita incatenandosi.Perché vi facciate un’idea, il limite salariale che potevamo affrontare è con la r. Sono molti giocatori. La società sta lavorando per ridurre la massa e c. Siamo in un terreno molto impantanato.Questo volume è conseguenza di alcuni investimenti smisurati che sono stati fatti.La trattativa è conclusa.. Ora la motivazione è massima. Ci si esige un livello altissimo e vogliamo che il Barça continui a dare allegria al barcelonismo.. Abbiamo fatto tutto il possibile perché Messi continuasse nel Barça, nella situazione economica attuale. Abbiamo raggiunto un accordo. Se c’è da trovare un colpevole… non mi piace continuare a ripetere situazione che abbia ereditato. Ci si diceva che La Liga avrebbe ampliato il fair play e avevamo trovato un accordo col giocatore. Stavamo aspettando. Però a un certo punto bisogna prendere una decisione. Non si poteva continuare così.. La decisione nostra e mia è che non possiamo mettere ancora più a rischio l’istituzione.. È un fatto molto importante nella storia del Barça. Ho detto loro che inizia una nuova tappa e che dobbiamo continuare a vincere senza il talento di Messi. Ho visto le facce dei giocatori e ho chiesto il massimo sforzo ai capitani, che ci sia un gruppo molto forte.Il salario di Messi è diverso dagli altri. Voglio ringraziarli per lo sforzo che hanno fatto e speriamo non ci siano altri problemi.. Un altro problema sono le ammortizzazioni. Fortunatamente possiamo farlo senza ipotecare i nostri diritti. ​L’omaggio a Messi sarà quello che vuole lui. fosse per noi gli staremmo facendo un omaggio ogni giorno, per tutto quello che ci ha dato., finisce il 31 agosto.. Ora la situazione è di delusone. Abbiamo lavorato molto per riuscirci e non abbiamo potuto farlo per colpa del fair play che non possiamo cambiare. ​. Ha la capacità di adattarsi rapidamente alle circostanze. Non sarà facile sostituire un giocatore d 30 gol a stagione, ma lo ho visto motivato, per rendere splendente questa nuova tappa.Evidentemente siamo sottomessi alla Liga e non so cosa succederà con il CVC.. Quelli del CVC comprendono la nostra posizione e dobbiamo parlarne.