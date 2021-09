Il quotidiano spagnolo Sport ha reso note le cifre previste dal contratto siglato da Antoine Griezmann col Barcellona nell'estate 2019, quando si trasferì dall'Atletico Madrid per 120 milioni di euro. Per il calciatore francese previsti incassi per 95 milioni di euro netti in 5 stagioni. Griezmann ha recentemente fatto ritorno ai colchoneros con la formula del prestito con diritto di riscatto.