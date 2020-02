In un’intervista concessa al Daily Mail, il terzino del Liverpool Andy Robertson ha voluto fare chiarezza riguardo un episodio capitato durante il match della semifinale di ritorno della scorsa Champions League, ad Anfield, in cui l’inglese si è reso protagonista di un atto antisportivo nei confronti di Leo Messi: “Ricordo ancora quel momento ed ammetto che provo vergogna, non mi è piaciuto il mio comportamento. Per Messi e il Barça nutro soltanto rispetto, non voglio passare per qualcuno che non sono”.