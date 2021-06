Maite Laporta, sorella del presidente Joan, è la nuova responsabile dell’Area Inclusione e Diversità del Barcellona, una sezione di nuova creazione all’interno del club. Entrerà in carica immediatamente, lunedì prossimo. Per poterla mettere sotto contratto, la giunta direttiva ha dovuto cambiare alcune regole del codice etico in vigore dal 2010, che impediva di “assumere parenti fino al quarto grado, consanguinei o affini”.



IL COMUNICATO - Queste le parole del comunicato ufficiale del club: “Il club ha scommesso sulla creazione di una nuova posizione che permetterà di assicurare che il FC Barcellona un club dove si lavora per l’inclusione e la diversità culturale, funzionale, generazionale e di genere dentro il nostro collettivo”