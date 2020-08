Il protagonista assoluto della sfida di ieri tra Barcellona e Napoli è stato indubbiamente Leo Messi. Spettacolare il gol del 2-0, molto furbo in occasione del rigore guadagnato su dormita colossale da parte di Koulibaly.



Spunta un video da parte di Messi che al rientro in campo prima del secondo tempo carica la squadra con queste parole:



"Abbiamo due gol in vantaggio, non facciamo gli stronzi. Giochiamo tranquilli che gliene facciamo altri".