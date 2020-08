Nelle ultime ore in rete è girata sui social un'immagine che ritraeva Messi puntare il dito contro il direttore di gara che alla fine di Barcellona-Napoli gli tendeva il pugno per salutarlo. In quest'immagine, tagliata, si è però parlato di Kostas Manolas, creando un caso mediatico attorno ai due.



Il difensore del Napoli ha smentito immediatamente l'accaduto pubblicando l'immagine stessa di Messi che punta il dito e dall'altro lato quel pugno, ma con l'orologio in vista. Così Manolas ha risposto tramite una Instagram Story:



"Alcune volte bisogna essere svegli e prima di scrivere cattiverie di guardare per bene la foto! Non ho visto mai un giocatore in campo con un orologio in mano".