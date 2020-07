Lionel Messi lascia la Liga al Real Madrid, perde in casa contro l'Osasuna ed è preoccupato per la Champions League che si terrà ad agosto. I catalani devono giocare il ritorno, in casa, degli ottavi di finale contro il Napoli, ripartendo dall'1-1 del San Paolo, e la Pulga è spaventata.



Queste le parole del numero 10 dopo il ko casalingo blaugrana: "Siamo una squadra debole. Se giochiamo così col Napoli, perderemo. Dobbiamo fare autocritica, tutti quanti. Siamo il Barcellona e dobbiamo vincere ogni partita, non importa quale essa sia. Siamo una squadra regolare, che non vince per intensità e voglia".