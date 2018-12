"Messi? Venga in Italia". Così Cristiano Ronaldo ha lanciato la sfida al campione argentino del Barcellona, e la "risposta" non ha tardato ad arrivare. Lionel Messi, infatti, come riporta La jugada financiera, ha acquistato un Gulfstream V del 2004, jet da 15 milioni di dollari. Acquistato negli Stati Uniti, sarà immatricolato in Argentina e sarà anche griffato con il suo numero di maglia. Come scrive C&F, poi, dispone di 16 posti trasformabili in 8 posti letto, ha 2 cucine e 2 bagni, di cui uno con doccia. Un velivolo di quasi 30 metri di lunghezza, che viaggia a 882 km/h e vale 50 milioni di dollari da nuovo. Che sia il mezzo adatto per fare la spola tra Italia e Spagna?