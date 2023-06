Volver.In queste ore è in corso una riunione a casa di, presidente del club catalano, con, padre e procuratore dell’argentino. Il ritorno è sempre più possibile, nonostante le faraoniche offerte esotiche per la Pulce. A scriverlo è Toni Juanmartí, autorevole giornalista spagnolo, che ha beccato i due a colloquio e postato un video che ha fatto scattare gli allarmi nel cuore dei tifosi blaugrana.- Ma è davvero possibile un ritorno di Messi al Barcellona? Il club sta attraversandoLa squadra di Xavi è tornata a vincere la Liga ma rischia di restare fuori dalle prossimea causa dell’affaire. Uno stop che priverebbe le già malandate casse barcelloniste di introiti importanti. Prima dell’ok all’operazione calcistica, già arrivato da Xavi, c’è da ottenere quello della Liga. Il campionato spagnolo infatti deve avere l’ultima parola e, secondo quanto riportato da Relevo,- E Messi? Lui ha già salutato, tra i fischi, ile concluso un’avventura sotto la Torre Eiffel da alti, pochi, e bassi, tanti. Non per questo però non gli sono arrivate tante offerte. Le più allettanti gli sono arrivate dagli Usa, conper portare il migliore al mondo in un Paese in netta crescita dal punto di vista calcistico. Leo in America diverrebbe il simbolo dellae tirerebbe la corsa aiche proprio lì, insieme a Messico e Canada, si disputeranno nel 2026. Ma l’offerta più clamorosa gli è arrivata dall’est. Il club saudita dell’il più titolato dell'Arabia Saudita, guidato in panchina da Ramon Diaz, gli avrebbe offerto un contratto dache lo renderebbe il calciatore più pagato del pianeta, doppiando addirittura il rivale di sempre. I sauditi sono anche arrivati a Parigi per formalizzare la loro volontà di portarlo nel proprio Paese, peccato però che Leo non fosse lì. La proposta è indecente e Messi potrebbe rifiutarla solo per tornare a casa. Il tempo stringe, Laporta ci prova.