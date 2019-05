Lionel Messi, mattatore nella vittoria del Barcellona sul Liverpool, ha commentato ai microfoni della Uefa la prova della squadra: "Sicuramente l'ultima azione è stata problematica, però il risultato è buono. Sappiamo che non è definitivo, loro spingono tanto, ma siamo contenti per la partita di oggi".



CHE RITMO! - "Molto veloce. Siamo abituati al loro ritmo, è stata una partita davvero veloce: una palla dopo l'altra, è stata interessante. Siamo abituati a prendere la palla e portarla, per questo siamo senza fiato. Però siamo riusciti a fare quello che andava fatto".