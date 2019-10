Uno tra Rakitic e Vidal può partire a gennaio? Il Barcellona si guarda intorno per nuovi innesti e studia il mercato brasiliano. Come riferisce Mundo Deportivo, il viaggio in Sudamerica del braccio destro di Abidal Ramon Planes aveva tre bersagli definiti: il centrocampista del Gremio Matheus Henrique, Rodrigo Caio (Flamengo) e Everton (Gremio), questi ultimi due obiettivi del Milan nel recente passato.