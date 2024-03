Barcellona-Napoli, la MOVIOLA LIVE: Osimhen chiede un rigore, annullato gol a Yamal

Redazione CM

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League:



Barcellona-Napoli ore 21

Danny Makkelie

Assistenti Hessel Steegstra, Jan de Vries ù

Quarto uomo Allard Lindhout

Var Rob Dieperink

Avar Clay Ruperti



68' - Gol annullato a Yamal, che devia oltre Meret un tiro di Araujo, ma era in posizione di fuorigioco.



50' - Cubarsì a contatto con Osimhen in area, piede contro piede. L'arbitro assegna il corner tra le proteste dei giocatori del Napoli, anche il Var conferma senza chiamare all'on field review.