Barcellona-Napoli, le pagelle di CM: Cancelo una furia, i giovani catalani spazzano via Osimhen e Kvara

Giovanni Annunziata, inviato

Barcellona-Napoli 3-1





Barcellona



Ter Stegen 6: al minuto 34 con un gran colpo di reni toglie la palla da sotto la traversa su un colpo di testa pericoloso di Di Lorenzo.



Kounde 6,5: altra ottima prova su Kvaratskhelia. Attenzione, solidità e velocità per concedere poco e niente.



Araujo 6: vince il duello contro Osimhen e lo costringe e cercare di giocare palla lontano dalle sue zone. Non sale perfettamente tenendo in gioco Politano sul gol di Rrahmani.



Cubarsí 5,5: tiene bene la linea però ogni tanto va in ansia e commette qualche errore, anche per una questione d'esperienza. Come su Osimhen atterrandolo in area ma per il direttore di gara non è rigore.



Cancelo 7,5: un treno impressionante. Vola su quella fascia facendo la doppia fase come nulla fosse. E in attacco è un esterno offensivo puro, segna anche il gol del 2-0 che piega le gambe al Napoli.



Fermin Lopez 7: il Barcellona può contare sulla qualità dei suoi baby talenti. Lui è un 2005 che fa la differenza, segna l'1-0 inserendosi con i tempi giusti (16' s.t. Sergi Roberto 7: il suo ingresso porta ordine e cambia l'inerzia della gara in un momento di difficoltà del Barcellona che torna a controllare senza troppi problemi. Poi c'è quell'assist sotto porta per Lewandowski che è tanta roba).



Christensen 6: prestazione senza sbavature, ci mette fisicità davanti la difesa (16' s.t. Romeu 6: entra bene nel giro palla catalano).



Gundogan 6,5: testa e qualità lì in mezzo. Detta i tempi del Barça facendo anche un buon lavoro da incontrista.



Lamine Yamal 7: un vero pericolo per il Napoli con le sue sterzate, i suoi tagli dentro il campo. Trova anche il gol del 3-1 ma viene annullato per fuorigioco. Contro Olivera si esalta e lo manda spesso al bar.



Lewandowski 7: è sempre lì, sotto porta, pronto a fare male. Segna il 3-1 che chiude i giochi.



Raphinha 6,5: la catena sinistra con Cancelo funziona alla grande. Fa partire alcuni contropiedi importanti e mette in difficoltà Di Lorenzo (36' s.t. Joao Felix s.v.).





Xavi 7: è un bel Barcellona a tratti, capace di esprimere bel calcio con dei giovani talenti. I due gol nel primo tempo piegano le gambe al Napoli, poi i suoi cambi chiudono i giochi. Vince il Barcellona che ritrova i quarti di finale di Champions.





Napoli



Meret 6: potrebbe bloccare qualche pallone in più ma alcuni interventi sono efficaci. Sui due gol non può nulla, è sfortunato sul secondo.



Di Lorenzo 5,5: c'è da soffrire contro questa fascia sinistra del Barcellona che ha Cancelo un attaccante in più. Perde proprio il portoghese sul 2-0 dopo la ribattuta del palo non seguendolo. Sfiora il gol del 2-2 con un bel colpo di testa ma glielo nega ter Stegen.



Rrahmani 6,5: è diventato un attaccante in più del Napoli con i suoi inserimenti centrali. Bello il piatto di mancino all'angolino che riapre la partita. Difensivamente meno bene, non interviene sul primo gol.



Juan Jesus 5,5: soffre Lewandowski, lo tiene a fatica.



Mario Rui 6: non sfigura nonostante Yamal sia una furia dalle sue parti. Cerca di metterci qualità per favorire la manovra (19' s.t. Olivera 5,5: va in enorme difficoltà contro Yamal. Crea qualcosina in attacco servendo un bel cross per Lindstrom che spreca e scheggia una traversa nel recupero).



Anguissa 5: il Napoli avrebbe bisogno di maggior copertura sul suo lato perché il Barcellona spinge con tanti uomini. Lui non copre, perde tanti, troppi palloni.



Lobotka 6,5: Xavi ne ha esaltato le qualità ed ha avuto ragione, è il cervello del Napoli e velocizza spesso la manovra azzurra dettando i tempi da gran giocatore.



Traorè 5,5: prova a combinare con Kvara, si sbatte per entrare nel vivo del gioco. Di concreto, però, non incide (33' s.t. Raspadori s.v.).



Politano 6,5: con Cancelo contro la vita può sembrare dura ma lui c'è e si accende, come quando alla mezz'ora sgasa e trova l'assist per il gol di Rrahmani (19' s.t. Lindstrom 5: ha un'occasione gigantesca quando all'80' Olivera lo serve sul secondo palo ma di testa spedisce al lato).



Osimhen 5: una vita in fuorigioco. Nei primi minuti si fa trovare troppo spesso oltre la linea difensiva. Poi non combina nulla.



Kvaratskhelia 5,5: troppo poco contro il Barcellona, serviva fare qualcosa in più per passare il turno. Un'occasione sprecata per mettersi in mostra (47' s.t. Ngonge s.v.).





Calzona 5,5: prima sconfitta della sua gstione a Napoli. Ci può stare contro il Barcellona, peccato perché non era impossibile. La squadra forse ha avuto un po' di timore, non ha messo in campo quanto ci si aspettava.