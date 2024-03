Barcellona-Napoli LIVE dalle 21

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Estadi Olimpic Lluis Companys, Montjuic: ilfa visita alin quella che è la casa dei blaugrana per questa stagione, in attesa del completamento dei lavori per il nuovo Camp Nou. La gara vale per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League, si riparte dall'1-1 maturato all'andata al Maradona con le reti dei due bomber, Lewandowski e Osimhen. Xavi deve rinunciare a tre pezzi da novanta a centrocampo come Pedri, Gavi e De Jong, mentre Calzona ha recuperato Ngonge, Cajuste e Rrahmani dai rispettivi acciacchi.(4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.