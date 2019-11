Ousmane Dembelé, attaccante del Barcellona, non ci sarà contro l'Inter. Per il francese, campione del mondo, una lesione muscolare al bicipite femorale destro che lo costringerà a un lungo stop: il suo 2019, infatti, è finito e lo si vedrà solamente nel 2020.



Gli ultimi esami hanno confermato la lesione: 10 settimane di stop, rientro previsto per inizio febbraio, il che riduce a 4 gli attaccanti utilizzabili contro i nerazzurri in Champions: Ansu Fati, Messi, Griezmann e Suarez.