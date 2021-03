Il Barcellona ha messo gli occhi sul nuovo crack del calcio uruguagio: Nicolás Siri. Lo riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo.



A soli sedici anni, l’attaccante del Danubio ha già realizzato quattro gol nelle sue due prime partite fra i professionisti: uno contro il Nacional de Montevideo e una tripletta contro il Boston River.



Barcellona e Danubio sono già in ottimi rapporti: i blaugrana hanno portato in catalogna i due difensori centrali Ronald Araújo, già stabilmente in prima squadra, e Santiago Bueno, attualmente in prestito al Girona.



L’unico ostacolo è rappresentato dall’età del giocatore: la federazione uruguagia ha infatti imposto una normativa che vieta l’uscita dal paese dei calciatori minorenni, per evitare la fuga precoce di talenti dai vivai.