Il Barcellona mette gli occhi su Joao Felix, trequartista del Benfica. In patria è considerato l'erede di Rui Costa e, come riporta Mundo Deportivo, c'erano emissari blaugrana ad ammirarlo nella sfida vinta ieri contro il Rio Ave, in cui il 19enne ha realizzato due gol. Presenti anche osservato di United, Everton, Borussia Dortmund e Genoa. In passato è stato seguito anche dal Milan.