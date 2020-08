. A riportarlo è la stampa spagnola, secondo la quale nella giornata di oggi ci sarà un confronto richiesto soprattutto dal presidente Bartomeu. In ballo c'è il futuro dell'attaccante argentino, per il quale l'Inter è sempre alla finestra in attesa di nuovi sviluppi. Ad alzare il caos è stata la brutta sconfitta del Barça contro il Bayern Monaco in Champions League: 2-8, la peggiore della storia del club in Europa.- Ieri Il membro del direttivo Xavi Vilajoana ha parlato di un possibile futuro di Messi lontano da Barcellona, e intanto il padre, come vi abbiamo raccontato con foto e video, ha trasferito a Milano la sede centrale dei suoi affari. Messi all'Inter è un'operazione fattibile per l'ex presidente Massimo Moratti, uno che di colpi se ne intende (ricordate un "certo" Ronaldo?) e che per primo un mese fa ha parlato della possibilità che l'argentino arrivi in nerazzurro.. Oggi La Pulce riferirà tutte le sue perplessità a Koeman, e farà il punto sul futuro. Il Barcellona prova a rimettere a posto i pezzi, l'Inter rimane alla finestra.