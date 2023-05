Secondo Mundo Deportivo, in casa Barcellona filtra ottimismo per due aspetti: sarà possibile raggiungere i due obiettivi principali: in primo luogo, registrare i giocatori con i contratti già rinnovati (soprattutto Gavi e Araujo ma anche Marcos Alonso, e Balde e Iñaki Peña se rinnovano). E in secondo luogo, lanciarsi a capofitto sul ritorno di Messi.