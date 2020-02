Nel corso della sfida fra Barcellona ed Eibar al Camp Nou i tifosi del club catalano hanno messo in scena una panolada, la classica protesta con i fazzoletti bianchi sventolati in aria, nei confronti del presidente Bartomeu.



I tifosi hanno chiesto a gran voce le dimissioni dopo lo scandalo Barça-gate che ha visto coinvolta la società i3ventures con cui l'attuale direttivo ha utilizzato profili social per screditare alcune delle stelle e delle figure storiche legate alla società.