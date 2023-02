Il Barcellona continua a trattare Ilkay Gundogan per la prossima stagione. Il centrocampista del Manchester City andrà in scadenza a giugno 2023 e i Blaugrana lo hanno messo in cima alla lista degli obiettivi, data l’impossibilità economica di arrivare a Bernardo Silva. Secondo il Mundo Deportivo il club ha iniziato a muovere i primi passi incontrando l’agente del turco per portare il giocatore in Spagna a parametro zero la prossima stagione.