Nonostante sembrava ormai fatta per il trasferimento di Jules Koundé al Chelsea, nelle ultime ore il Barcellona ha mantenuto le speranze di ingaggiare il difensore del Siviglia. Come riporta Mundo Deportivo, il giocatore è la priorità di Xavi e i Blaugrana faranno il possibile per riuscire a superare la concorrenza del club inglese.