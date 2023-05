Il Barcellona è alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione e, secondo Diario Sport, il nome che suona di più è Joel Veltman. Il giocatore olandese del Brighton è al suo ultimo anno di contratto e non ha rinnovato con il club inglese, quindi potrebbe raggiungere gratuitamente la squadra blaugrana nel prossimo calciomercato estivo. Inoltre, ha esperienza in Champions League, una competizione in cui ha giocato diverse partite con l'Ajax, il suo club precedente.