Gerard Piquè, difensore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Per noi è la prima volta qui, è sempre un'esperienza nuova. Il Napoli è migliorato molto, hanno battuto Juve e Liverpool. Faremo attenzione".



SULLA CHAMPIONS - "Sicuramente non siamo i favoriti, ma abbiamo una grande squadra con una bella rosa. Abbiamo le nostre possibilità, dovremo provarci passo dopo passo. In questo momento non sembriamo i più forti, ma magari arriviamo in grande forma ad aprile-maggio".



SULLO SCANDALO IN CASA BARCELLONA - "I social sono incontrollabili. Il presidente ci ha chiesto di pensare solo al calcio".



SUL NAPOLI - "Abbiamo paura di tante cose, nelle ultime settimane è in crescita. Ha giocatori molto forti come Mertens, Milik o Insigne. Può darci problemi se non scenderemo in campo con la giusta mentalità".



SU MARADONA - "Un giocatore unico, sarà ricordato per sempre. Ma se mi chiedete un paragone tra Diego e Leo, scelgo la regolarità di Messi".



SU MESSI AL NAPOLI - "Nel calcio non si può mai dire nulla, ma la vedo difficile. Chiedetelo a lui. A me piacerebbe si ritirasse nel Barcellona, ma solo lui conosce il suo futuro".