Il Barcellona ha fretta per Miralem Pjanic. Come scrive Sport, infatti, i blaugrana hanno già l’ok del numero 5 della Juventus, ora vogliono trovare l’accordo coi bianconeri sulle contropartite da offrire, con Paratici che ha detto no a Vidal e Arthur. E, secondo il quotidiano spagnolo, non si vuole andare oltre la prossima settimana per trovare la quadra del cerchio.