Dopo qualche mese durante i quali si stava allenando in prima squadra, Xavi ha convocato tra i grandi il quindicenne Lamine Yamal, l'ultimo gioiello del settore giovanile del Barcellona che domani per la prima volta sarà aggregato al gruppo in vista della sfida con l'Atletico Madrid.



XAVI SU YAMAL - "E' un ragazzo che ci può aiutare perché ha grande talento - ha detto Xavi spiegando la convocazione del ragazzo - ha molta personalità, è bravo nell'uno contro uno e nell'ultimo passaggio. Ci ho parlato, è molto contento e grato per la convocazione; se servisse è pronto".