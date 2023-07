Il Barcellona, come è ormai noto, deve fare i conti con una complicata situazione economica. Per poter tesserare nuovi giocatori e allo stesso tempo rispettare il Fair Play Finanziario, infatti, deve prima necessariamente portare a termine delle operazioni in uscita. Senza la necessaria liquidità, anche eventuali nuovi acquisti non potrebbero essere tesserati. Per questo, la dirigenza blaugrana sta studiando le opportune strategie per arrivare a uno dei due principali obiettivi di mercato ovvero Bernardo Silva e Joao Felix. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, una possibile contropartita per arrivare al portoghese del Manchester City è Raphinha. Il brasiliano vuole giocarsi le sue chance in blaugrana ma ha ricevuto qualche proposta dall'Arabia ed è anche nel mirino dello stesso City (alla ricerca di un sostituto di Mahrez, finito all'Al Ahly). Per quanto riguarda Joao Felix, il suo eventuale arrivo può concretizzarsi solo nel caso in cui Ferran Torres accettasse la cessione all'Atletico Madrid.